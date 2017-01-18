﻿聞CY盛讚林鄭 葉劉淚汪汪：唔通我無擔當咩?

特首選戰，首次出現淚水場面。林鄭月娥前日獲中央免去政務司司長一職後，即日宣佈參選特首，特首梁振英昨天盛讚她「有擔當、有能力」，此語一出，令稱呼林鄭為「妹妹」的另一參選人、前行政會議成員葉劉淑儀不忿，昨天在記者面前一度淚盈於睫，她語帶哽咽地稱，自己當年力推二十三條不果後，多番道歉，問責下台，「唔通可以話我無擔當咩？我絕對有擔當！」



林鄭周一公佈參選決定後，昨日即獲梁振英高度評價。葉劉淑儀昨天與傳媒茶敍，回應梁振英讚揚林鄭有擔當時，重提當年她任保安局局長，為二十三條立法而導致下台一事，她承認當年有做得不好的地方，已多番道歉，自動問責離開政府，並無厚顏戀棧權位，其後遠赴外國深造，於過去十年「回到曠野、由低做起」，「出錢、出力、出心」服務香港。



為23條下台 認做得不好



葉劉話鋒一轉，雙眼通紅，哽咽地說：「唔通可以話我對香港社會無擔當咩？我覺得應該畀社會評論我有無擔當，我絕對有擔當！」她續說：「自己站喺街上一票一票咁要求市民支持」，經歷選舉洗禮，令自己和新民黨獲得市民認同。



她指，有兩、三名選委因林鄭參選而「轉軚」，又得悉有選委怕得罪人而不提名，她勸喻選委按自己業界需要及社會福祉去提名，強調她有與中央官員聯絡，但無人勸退她。



據悉，葉劉公佈參選時，對取得一百五十張選委提名票充滿信心，惟林鄭表態有意參選後，部份支持者轉軚，出現被「鎅票」情況，令葉劉擔心或未能取得足夠票數「入閘」，她正積極約見不同界別選委，力爭提名票。



支持者轉軚或無法入閘



引發葉劉「淚的控訴」，疑是梁振英昨早出席行政會議前一席話，他讚揚林鄭是「有擔當、有能力，願意處理香港長期積壓落嚟困難、問題嘅一個官員」，又說大部份市民認同本港最需要解決的是房屋問題，認為參選人不同的地方在於「是否願意有擔當、認真、努力去做出成績來。」



另外，食衞局局長高永文昨天亦挺林鄭，指過去曾與林鄭在工作上有許多接觸，形容她「有承擔、有能力、有領導才能」，是一位令他很佩服的上司，相信她能勝任特首一職。



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