﻿網友鬧「博出位」教壞人 模「死亡直播」跳海獲救

O靚模出身的模特兒伍淑怡，疑因感情問題，昨凌晨在觀塘海濱公園透過facebook「死亡直播」蹈海，幸途人發現報警，消防及時救起她送院，撿回性命。事件引發不少網民鬧爆事主直播自殺教壞人，以及行為十足小學雞。警方調查認為無可疑，案件列企圖自殺處理。



現年二十八歲伍淑怡，洋名YoYo，為一名O靚模出身的模特兒，過去亦曾因感情問題自殺獲救。據悉，近期她有感情問題不開心。昨凌晨她飲酒後，獨自到觀塘九龍貨倉對開海濱公園徘徊，其間用手機開啟facebook直播，講述近期遇上感情問題不開心，不料演變成「死亡直播」。



蹈海前，YoYo聲稱這一刻做的事會令大家很失望，其母一直痛錫她，感謝所有支持她的粉絲，又聲言很討厭自己。她在facebook直播逾一小時，至凌晨四時許，她對着手機鏡頭稱「生活好辛苦」、「對唔住媽咪細佬」，然後放下手機爬出圍欄外蹈海。



觀塘海濱公園徘徊



當時觀看直播網民有數十人，有人見她爬出圍欄時，即留言勸止，但她仍攀欄蹈海自殺。警方表示，一名二十五歲姓李男途人發現女事主墮海報警。消防員到場將她救上小艇，載至觀塘公眾碼頭上岸及送院，治療後情況穩定。與事主同一模特兒公司的女友得悉由大埔趕抵現場時，事主已獲救，遂陪同她送院。



YoYo留院期間，一度在病牀上再用facebook直播報平安，又「失憶」稱「其實我真係完全唔知自己有跳海呢樣嘢」又稱她可能心情差及曾飲酒，並再次向關心她的家人及朋友說對不起。



事後大部份友人及網友鬧爆其「直播自殺」行徑，「用facebook直播自殺，又喺度教壞人！佢係唔係博出位」，「玩直播玩上腦，自殺又直播，入院又直播」，「自殺都fb直播，行為十足小學雞咁，真係唔死都冇用」。但仍有網民好言相勸「唔好以為自己最不幸，這個世界仲有好多更不幸的人還繼續活着」。



O靚模出身的YoYo曾推出寫真集，早前曾參加一間電視台舉行的選美《美選D.n.A》節目，但未能進身二十強。她曾參演電影《喜愛夜蒲2》及《我要做O靚模》等。前年十月，她疑捲入兜售裸照風波割腕自殺，在facebook上載自拍血手腕圖片，家人發現報警送院撿回性命。