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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌55點

2017-01-18 列印
　　美國股市長周末假期後復市，早段受銀行股和醫療保健拖累續挫，杜指步入連續第三個交易日下滑，杜瓊斯工業平均指數中段見一九八三○點三六，跌五十五點三七；納斯達克指數中段曾見五五四三點七一，跌三十點四一。滙控美國預託證價格曾見六十四點一六港元，較香港收市價跌零點零四港元；中移動曾見八十五點三八港元，較升零點三三港元。
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