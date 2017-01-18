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﻿名醫馮宜亮專業失德除牌三個月

2017-01-18 列印
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　　醫療事故可大可小，為醫者診斷時需小心翼翼。著名兒科醫生馮宜亮（見圖），昨日被醫務委員會裁定七項專業失德罪名成立，除牌三個月，不設緩刑。醫委會暫代主席麥列菲菲質疑馮宜亮沒有悔意，形容今次失德「幾嚴重」，因此不考慮緩刑。馮宜亮其後稱，會研究是否上訴。

　　案情指，馮宜亮於二○一○至一一年期間，為當時十個月大的男嬰處方類固醇及抗生素等數種藥物，以治療其急性毛細支氣管炎。麥列菲菲指，為十個月大嬰兒混合使用類固醇，影響難以預測，男嬰沒有受損屬幸運。
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