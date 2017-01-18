﻿港未立動物法 狗義工：停留石器時代

陸家捷表示，過去接到的求助個案中，每十宗便有四、五宗的狗隻身上已有晶片，形容現行相關法例彷彿停留在石器時代，難以懲罰棄狗行為，即使鬧上法庭，最終亦難以證實有人棄狗，「又睇唔到主人縛隻狗喺度」。
根據愛護動物協會早年進行檢討，發現本港動物保護法例極不完善，指防止殘酷對待動物法例，並不足以保護可能受到虐待和痛苦威脅的動物。
陸又指相比其他國家已制定動物福利法，可向負責照顧動物的人引入「謹慎責任」，如他們沒有確保其飼養動物的福利，即可被檢控。
特首選戰，首次出現淚水場面。林鄭月娥前日獲中央免去政務司司長一職後，即日宣佈參選特首，特首梁振英昨天盛讚她「有擔當、有能力」，此語一出，令稱呼林鄭為「妹妹」的另一參選人、前行政會議成員葉劉淑儀不忿，昨...
2017-01-18
昨日是中共已故前總書記趙紫陽逝世十二周年，其家人開放在北京富強胡同趙紫陽故居，供人入內憑弔，趙紫陽前政治秘書鮑彤的秘書吳偉等舊部到場獻花致敬，天安門母親發起人丁子霖、獲保外就醫的記者高瑜則送上鮮花。 ...
2017-01-18
不少人外遊時，均會在當地著名旅遊景點、地標拍照打卡，與友人分享。一間公司近日統計社交網站Instagram內七大熱門打卡勝地，頭三甲依次為法國巴黎地標艾菲爾鐵塔、英國倫敦大笨鐘、美國三藩市金門橋，其中「打卡地王」艾菲爾鐵塔共計有三百一十萬零三千六百七十五個hashtag；其餘上榜地標，包括杜拜哈里發塔、巴黎聖母院、西班牙阿爾罕布拉宮、秘魯「天空之城」馬丘比丘。
2017-01-18
據星島地產網報道，二手屋苑紛錄市價交投，中原資深區域營業經理趙鴻運稱，鰂魚涌太古城恒星閣高層C室，面積809方呎，屬3房連套房間隔，景觀開揚，以1480萬元易手，呎價18294元。原業主於2005年2...
2017-01-18
英國首相文翠珊周二在倫敦發表演說，闡述英國「脫歐」的策略，強調英國不會留在歐洲共同市場，拒絕「半留半走」。這意味英國尋求「硬脫歐」。不過，文翠珊宣告將放眼天下，致力打造「環球化的英國」（Global Britain）。早前因受「硬脫歐」陰影拖累的英鎊匯價反彈，一度飆升2.9%，至1.2397美元。 文翠珊宣佈英國將徹底退出歐盟，早前因受「硬脫歐」陰影拖累的英鎊反而大幅反彈，一度飆升近3%，高位曾見1.2397美元。但股市則受影響而下跌，英國富時指數以全日低位7220點收市，下跌106點，跌幅相當於1.46%；而法國和德國股市亦報跌，法國CAC指數報4859點，跌0....
2017-01-18
雲加爾去季離開曼聯後，一直未再執教鞭。他周一獲荷蘭政府頒授終身成就獎期間，指曾有中國球會開出豐厚年薪利誘，最終決定以家庭理由婉拒，更宣佈正式退休，不過網民對這位名帥榮休的評價好壞參半。 據報，雲加爾其中一個女兒的丈夫上個月去世，故他周一宣佈退休︰「離開曼聯後，我打算先休息一下，但現在決定不會重返球壇，因為希望有更多時間陪伴家人。」 婉拒中超銀彈邀請 這位荷蘭名帥亦透露曾與中國球會接洽︰「他們開出了年薪一千一百萬鎊（約一億港元）的條件，但我以家庭理由推卻。」 外界對雲帥退休評價不一，部分網民慨歎球壇又少一位名帥，但亦有意見批評他的執教方式已過時︰「那種鐵腕政策只會撕裂...
2017-01-18
剛踏入2017年，手機界已經非常熱鬧，除了CES發佈一系列新機外，新鮮到港的還有另一中階生力軍Galaxy C9 Pro。新機是Samsung首部內置6GB RAM及立體聲喇叭的機款，打機、睇片同樣快...
2017-01-18
Angelababy（Baby、楊穎）與老公黃曉明去年宣佈造人成功，兩夫婦昨欣喜公佈，Baby昨晨在老公陪伴下，在香港順產誕下兒子「小海綿」；新手爸爸曉明更興奮地分享與兒子拳頭對碰溫馨照，他昨晚在醫院...
2017-01-18
近期先後發生兩宗精神病人在公立醫院遭其他病人性侵的案件，涉刑事罪行，非常嚴重，反映醫院病房出現保安漏洞，病人人生安全沒法保障，情況令人擔心，絕對不能容忍。醫管局必須正視問題，從病房保安和監察人手兩方面作出改善，保護病人的尊嚴與權益，不能讓缺乏自我保護能力的弱者，任由無恥之徒蹂躝。 繼九龍醫院一名十七歲男精神病人，遭四名男精神病人猥褻侵犯後，聯合醫院一名十三歲男精神病人被另一男院友強迫替其手淫，男童受驚，告知其家人，才揭發案件。兩宗案件都在廁所內發生，公眾期望警方盡快完成調查，把性侵者繩之於法，彰顯法治，也發出警告，醫院不可以變成胡作非為之地。 醫院保安疏忽問題，並非始於今日...
2017-01-18
馬會編場次，一般都是低班或馬少場合先行，高班賽壓尾。不過偶爾都會有例外，譬如今次第六場便跑三班賽，反而四班千八米一組編了第七場。有人說是刻意將亂局編入三T場次，好累積多些多寶，但筆者則發覺自三T彩池不...
2017-01-18