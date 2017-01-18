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﻿港未立動物法 狗義工：停留石器時代

2017-01-18 列印
　　跟進個案的組織「毛孩守護者」義工陸家捷認為，即使他日漁護署透過晶片資料尋回狗主，相信仍難以有足夠證據證實狗主拋棄狗隻，痛斥本港法律落後，無法保護動物權益。

　　陸家捷表示，過去接到的求助個案中，每十宗便有四、五宗的狗隻身上已有晶片，形容現行相關法例彷彿停留在石器時代，難以懲罰棄狗行為，即使鬧上法庭，最終亦難以證實有人棄狗，「又睇唔到主人縛隻狗喺度」。

　　根據愛護動物協會早年進行檢討，發現本港動物保護法例極不完善，指防止殘酷對待動物法例，並不足以保護可能受到虐待和痛苦威脅的動物。

　　陸又指相比其他國家已制定動物福利法，可向負責照顧動物的人引入「謹慎責任」，如他們沒有確保其飼養動物的福利，即可被檢控。
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