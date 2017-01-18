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﻿Uber香港：有信心立例規管

2017-01-18 列印
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　　Uber落戶香港已近三年，其香港區總經理佘雋知（見圖）指出，由於業務發展租用新的辦公室，並設於銅鑼灣，佔地九千平方呎，而且近期更發展餐飲外送服務UberEATS，對於Uber司機所涉及的官司，他重申會支持司機，並對日後有法例監管相關服務，保持信心。

　　佘雋知指出，Uber在香港地區發展兩年多以來，已有一百萬用戶使用過服務，曾經或現在參與過Uber的司機數目亦有逾三萬人，而且有一千名司機已接受特殊訓練，可以協助傷殘人士乘客。

　　佘續指，由於業務發展，而需租用新的辦公室設於銅鑼灣，佔地九千平方呎，並設採用富有香港特色的設計，人手也擴充至現時約一百人。

　　問及Uber司機所涉的官司時，佘表示，由於有關訴訟仍在進行，不便評論，但Uber立場會支持司機，又強調Uber有保險支援司機載客。
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