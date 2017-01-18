﻿天降時空旅行者被車撞？

時空旅行可能異想天開，但近日就網民拍到疑似情節。有網民在行車途中，其行車記錄儀拍到對面線有一個男士憑空閃出，片段令大量網民百思不得其解，打趣道指該男子是「時空旅行者」，更紛紛用慢鏡研究。有網民分析，「時空跳躍」跟車頭玻璃上太多水珠有關。



網上多個群組均分享這段片，片中車輛沿上亞厘畢道駛入堅尼地道後，見到一名背着背囊的白衣男子在對面線憑空閃出，更被一輛黑色七人車撞倒，男子起來後跑離現場，不少網民覺得片段十分詭異，很多人認為是「時空旅行」，紛紛用慢鏡重播研究，但表示「重播幾十次都唔知位師兄邊到出嚟」。



不過其後有網民拆解真相，相信男子是前面停泊中的士的乘客，可能人有三急想衝到對面公廁，但由於車主玻璃水珠影響視線，見不到有人衝出而造成「時空跳躍」的效果。