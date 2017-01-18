﻿何周禮稱不知 物業與黃楚標有關

前行政長官曾蔭權涉貪案續審，案中負責為曾蔭權深圳大宅擔任裝修設計的建築師何周禮供稱，一一年二月初，朋友鄭經翰相約他見面，着他考慮承接深圳東海花園的設計工作，又聲言該物業將由時任的特首曾蔭權入住，何周禮強調，當時他不知道物業單位與東海集團及雄濤主要股東黃楚標有關連。



何周禮表示，於九九年成立的何周禮建築設計事務所，專責建築設計及室內設計生意，客戶範圍廣泛，包括政府項目、私人發展商、非牟利項目、私人室內設計，屬下的一間子公司則負責住宅的室內設計。



何周禮又指，十年前獲選香港十大傑青時，經立法會議員劉秀成介紹而認識鄭經翰，之後他與鄭每兩三個月會在社交場合碰面，對方會轉介生意給他，包括○八年時，替曾蔭權兩弟曾蔭荃及曾蔭煊的住宅設計；至一一年二月初，鄭相約他見面，着他考慮承接深圳東海花園的設計工作，又聲言該物業將由時任的特首曾蔭權入住。何周禮強調，當時他不知道物業單位與黃楚標有關連。



何供稱，負責為深圳東海花園三層大宅的設計工作前，只曾經在社交場合見過黃楚標，兩人沒有溝通。控方反問何周禮，知否黃楚標與東海集團及雄濤有何聯繫時，何則表示「我唔知道」，「完全沒有印象」，直至他決定接手東海花園的設計裝修前，才得悉黃楚標為有關單位的業主。根據一一年二月簽署的合約，他收取整個裝修費用的一成至一成半作為設計費用，即三十五萬元，分兩期收款，首筆款項十七萬五千元在合約確認及簽署後收取，餘款於完工後收取。



至一一年二月十一日，他首次到深圳實地視察，之後一星期，即於二月十八日，便到禮賓府與曾蔭權的妻子鮑笑薇開會見面。