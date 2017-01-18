 Advertisement
  • 2017年1月18日 星期三
  • 19º
  • 82%
熱門： 林鄭月娥名店Outlet曾蔭權案容祖兒曾俊華

日報新聞 > 港聞

﻿貨車司機涉藏私煙被捕

2017-01-18 列印
Previous Next

　　年近歲晚，海關加強打擊私煙活動，罕有破獲利用地舖作私煙貯存及分銷中心。昨凌晨四時，掩至油麻地文英街一地舖，以涉嫌「處理應課稅品」罪名，拘捕一名五十九歲客貨車司機（見圖），當時他正在舖內處理一批私煙。行動中，關員檢獲二十六萬支未完稅香煙，市值七十萬元，應課稅四十六萬二千元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd