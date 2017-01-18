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﻿護照指數公佈 港排名十八

2017-01-18 列印
　　護照是外遊的必需品，國際金融顧問公司Arton Capital公佈本年度的「護照指數」，指數是依據獲免簽證國家或地區的數量得出排名，德國護照排第一，可享一百五十七個國家及地區免簽證待遇，排名第二是新加坡和瑞典護照，本港的特區護照則排名第十八，按年下跌一位。

　　
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