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﻿服藥或致血壓低 易致交通意外生

2017-01-18 列印
■崔俊明指，服藥不當或引致血壓低而頭暈。
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　　日前釀成一死十八傷的藍田城巴翻車意外，據悉年逾六旬司機開工前懷疑有服用降血壓藥物，並報稱意外時「暈一暈」。香港大學藥物安全應用及研究中心總監崔俊明指出，接受醫管局治療高血壓患者中，六十歲或以上人士佔八成，不少更是職業司機，服藥不當而藥駕，有可能引致血壓低而頭暈，增加交通意外機會。

　　崔俊明指出，降血壓藥有可能導致血壓過低，其副作用最為影響長者，擔心六十歲或以上患者服藥不當而藥駕，可能引致血壓低，影響患者的判斷力和駕駛能力，出現頭暈或視力模糊，甚至引致交通意外。他呼籲患者必須依照醫生和藥劑師指示依從服藥，不可自行轉換藥物、增加藥物種類或改變藥物劑量，服食降血壓藥後如有不適，例如頭暈、視力模糊，應避免駕駛車輛和操作機器。
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