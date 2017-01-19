﻿CY最後發力 兩年推7120居屋

市民等候公營房屋，等到頸都長。行政長官梁振英發表任內最後一份《施政報告》，預計未來五年將興建九萬四千五百個公營房屋，當中大部份為公屋，而居屋亦有增加。據悉，經爭取土地供應後，建居屋進入「收成期」，今年將有二千七百多個居屋預售，明年倍增至四千四百多個。



《施政報告》公佈，房委會及房協未來五年的預計建屋量達九萬四千五百伙，當中公屋佔七萬一千八百伙，資助出售單位約二萬二千六百伙，數字繼續穩步上升。政府消息人士指出，經努力增加土地供應後，興建居屋進入「收成期」，今明兩年合共推出預售七千一百二十個居屋單位。



政府消息人士指，房委會最快今年三月底預售彩虹彩興路和梅窩銀鑛灣路合共約二千一百個單位，房協位於將軍澳及屯門約六百二十個單位亦將於今年內預售。



郊園邊陲土地發展公屋



明年首季預售居屋單位預計更可倍增至四千四百個。據悉，房委會明年推出四個居屋項目樓花，包括長沙灣副食品市場一期和二期、啟德鄰近煥然壹居的項目，及北大嶼山醫院對面的東涌二十七區，預計分別於一八至二○年落成。



私樓方面，《施政報告》提出未來三至四年的一手住宅物業供應量達九萬四千伙，是十二年來的新高。梁振英昨天指，樓價高，租金貴，形成巨大生活壓力，現時房屋用地比例很小，「每一呎房屋用地就有六呎郊野公園用地」，認為社會應思考利用少量生態價值不高郊野公園邊陲土地，發展公營房屋，令更多家庭置業，也可用於興建老人院舍。另外，政府盡快展開二百公頃的龍鼓灘和六十公頃的馬料水填海規劃及工程研究，今年上半年亦公佈大嶼山發展和保育藍圖。