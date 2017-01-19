 Advertisement
  • 2017年1月19日 星期四
  • 19º
  • 90%
熱門： 劉德華施政報告強積金林鄭月娥崔建邦

日報新聞 > 港聞

﻿【爸媽童年回憶】全港懷舊遊樂場大檢閱

2017-01-19 列印
Previous Next

　　出生於70/80年代的爸媽當年只需要返半日學，不少童年回憶都離不開公園的好玩滑梯、氹氹轉、攀爬架及韆鞦! 這些懷舊遊樂場所餘無幾，Oh!爸媽為大家介紹一些未被消失的，讓爸媽同小朋友重溫一次自己的快樂童年!請登入http://bit.ly/2k0lxuW
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd