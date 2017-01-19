﻿資產上限放寬惠長者 推高額長生津 每月3435元

社會討論全民退保多時，《施政報告》針對安老退保提出多項措施，包括改善「長者生活津貼」，一方面放寬現行資產上限，資產不多於三十二萬九千元的單身長者，每月可獲二千五百六十五元，同時新增「高額長生津」，資產不多於十四萬四千元的單身長者，每月可獲三千四百三十五元。不過，長者綜援方面，政府以退休年齡推後，把合資格申請年齡由六十歲上調至六十五歲。



《施政報告》提出從兩方面改良「長生津」，第一是放寬現行資產上限，單身長者為三十二萬九千元，長者夫婦為四十九萬九千元，每人每月可領二千五百六十元。政府新增「高額長生津」，資產不多於十四萬四千元的單身長者，或資產不多於二十一萬八千元的長者夫婦，每人每月可多領八百元，即三千四百三十五元。



政府預料兩項措施首年將惠及約五十萬名長者，而「長生津」覆蓋率將增至四成七。政府消息人士指，五十萬名合資格領取「高額長生津」的長者，預計包括現時八成正領取「長生津」的長者，他們須再通過申請程序。



消息人士指，政府預計推行「高額長生津」首年，會增加經常性開支六十五億元，隨人口老化，未來十年每年平均增加七十六億元，以五十年計，每年平均增加一百一十億元，至於何時推行則須待立法會撥款。



長者醫療方面，政府建議將長者醫療券的受惠年齡由七十歲降至六十五歲，讓額外約四十萬名長者每年獲得二千元的私營基層醫療津貼。不過，政府提出將領取長者綜援的合資格年齡由六十歲調高至六十五歲，以配合人口政策延遲退休年齡的方向，而新政策實施前正領取綜援的六十至六十四歲長者將不受影響。



拒一刀切「全民退保」



特首梁振英指，退保不應一刀切，如政府不論貧富地向所有長者提供劃一的退休金額，只會分薄有需要長者可得到的支援。他澄清，競選時已不同意「全民退保」，認為應做「退保」而非「全民退保」。 社區組織協會舉行《施政報告》直播大會，幹事吳衞東指，雖然增加「高額長生津」令更多長者受惠，但收緊申請長者綜援的年齡限制，料影響二十五萬名長者，屬「一加一減」，而且認為有審查的方案屬福利政策，而非回應退保。



港大榮休教授周永新則指，對全民退保未能落實感失望，但認為新增高額援助，為全民退保踏出一步。