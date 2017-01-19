 Advertisement
  • 2017年1月19日 星期四
  • 19º
  • 90%
熱門： 劉德華施政報告強積金林鄭月娥崔建邦

日報新聞 > 港聞

﻿長者申綜援 取消「衰仔紙」

2017-01-19 列印
  《施政報告》亦宣佈收緊長者綜援，申請年齡由六十歲調高至六十五歲，但取消俗稱「衰仔紙」的親屬經濟聲明書，長者申領綜援時只需申報沒有親屬供養即可。社福界指，「衰仔紙」令不少長者不願申領綜援，寧願執紙皮過活。

　　過去獨居長者申領長者綜援，需提交由子女簽署的經濟證明書，並聲明有否向長者提供經濟援助，坊間俗稱「衰仔紙」。新措施下，長者申領綜援時不須提交「衰仔紙」，只需自行申報沒有親屬供養。

　　社區組織協會幹事吳衞東指，以往因政府要求提交「衰仔紙」，令外界覺得綜援是「養懶人」，礙於面子及壓力，加上傳統觀念講求孝道，而「衰仔紙」又需公開經濟資料，故不少人不願提交。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd