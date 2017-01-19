﻿預留60億補貼 強積金對沖 「劃線」逐步取消

勞資爭議多年的強積金對沖，《施政報告》建議將逐步取消強積金與遣散費或長期服務金對沖，為對沖期限「劃線」，政府會在「劃線」期後為僱主額外開支提供補貼。據悉，政府預留六十億元作為十年補貼用途，同時會降低遣散費和長服金計算方法，政府會在未來三個月與各界討論，六月底前敲定方案。中小企批評政府增加僱主負擔，有僱主計劃透過凍薪或轉用合約制等手段，逃避支付遣散費或長服金。



政府建議就強積金對沖問題「劃線」，建議透過三大元素推動，包括措施不具追溯力，僱主在建議實施日期前的強積金供款可獲「豁免」；而政府為協助僱主尤其是中小企，會自「劃線」日期起的十年內補貼僱主部份額外遣散費或長服金開支。



降低遣散費及長服金計算



不過，政府認為遣散費與長服金部份功能與強積金制度重疊，在「劃線」期實施後，會降低遣散費及長服金的計算方法，由目前服務滿一年可獲每月工資的三分之二作為補償，下調至每月工資的一半。



消息人士指，政府會預留六十億元用作補貼，做法是由僱主先墊支，再向政府實報實銷，而補貼比例亦會逐步減少，若六十億元提早用完，將不會加碼。政府預計僱主需為長服金作撥備，估計未來十年稅收將減少達一百八十億元，至第十一年政府不再補貼，每年稅收亦會減少達二十六億元，損失亦會持續。



梁振英表示，強積金對沖問題長時間困擾社會，亦令勞資關係不和諧，有關建議是向前行了一步，希望具體安排可避免僱主「鑽空子」，期望勞資雙方可互諒互讓。



天主教勞工事務委員會程序幹事何天樂歡迎有關建議，但認為僱員日後雖可保留強積金免對沖，但遣散費或長服金金額則減少，而僱主仍可繼續走法律罅，用各種方法逃避支付有關費用。



香港中小企聯合會永遠榮譽主席劉達邦批評政府有關安排「離譜」，補貼只是「苦肉計」，最終僱主仍會加重負擔，「當初政府係話可以取代，我哋先應承，宜家就話取消，咁點解要我哋白白畀多百分之五先？」他指，已有會員計劃在「劃線」期前向員工「截數埋單」，再轉為合約聘用，「總之合約期會計到唔使畀遣散費或者長服金啦」，又指個別會員建議發起上街抗議，以示不滿。