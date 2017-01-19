﻿承諾任內 為標時定方案

標準工時是另一勞資爭議，《施政報告》會待「標準工時委員會」在本月底提交報告後，充份考慮各界意見，致力在現屆政府任期內訂定適合香港社會和經濟情況的工時政策方向。



對於標準工時至今未有定案，梁振英解釋，標準工時因各種原因要延長工作時間，他會在收到委員會報告後，在任內定一個方案。他指，提出這些工作代表政府有承擔，有關工作並不討好，形容是「順得哥情失嫂意」，基層會覺得不足，而僱主又會認為被「打荷包」，但他認為是對的便應該做。



街工立法會議員梁耀忠認為，標準工時委員會現行的建議方向是打工仔及大眾不能接受，質疑現屆政府能否完成立法工作。工聯會黃國健則希望，即使現屆政府未能完成立法，亦可以先確立原則。