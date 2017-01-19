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﻿美股中段跌15點

2017-01-19 列印
　　美國周三股市杜指中段報一九八一○點，跌十五點；納指則報五五四五點，升七點。滙控美國預託證券價格中段見六十四點八港元，升零點一港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點三六港元，跌零點○九港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百一十三點四美元，升零點五美元；紐約期油則報每桶五十二點一二美元，跌零點三六美元。
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