 Advertisement
  • 2017年1月19日 星期四
  • 19º
  • 90%
熱門： 劉德華施政報告強積金林鄭月娥崔建邦

日報新聞 > 港聞

﻿混血美女男廁等友惹「恐慌」

2017-01-19 列印
Previous Next

　　男士們走入男廁，忽然碰見一名妙齡美女，究竟有何反應？有網民在facebook分享一段短片，一名貌似混血兒的美女，疑為等候男友，竟闖進奧海城商場的男廁，引起在場其他男士「恐慌」。

  影片所見，該名女子似乎不諳中文，且對當時情況不甚了解，數名男子欲向其了解詳情，但雙方卻彷彿「雞同鴨講」，最後女子拋下一句「sorry」，便步出廁所。奧海城發言人表示，正了解事件。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd