 Advertisement
  • 2017年1月19日 星期四
  • 19º
  • 90%
熱門： 劉德華施政報告強積金林鄭月娥崔建邦

日報新聞 > 港聞

﻿大除夕和暖 團年飯市道好

2017-01-19 列印
Previous Next

  下周五是「年三十」大除夕，天文台預測，當日溫度介乎攝氏十六至二十一度，市民可望在和暖天氣下，與家人吃一頓團年飯，一個健康生活網站早前訪問約一千人，九成受訪者預算今年團年飯消費有增無減，每人平均開支為每餐三百六十六元。有營養師指出，在「十大團年飯最愛菜式」中，乳豬全體和臘味糯米飯卡路里最高。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd