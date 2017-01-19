﻿張栢芝印傭偷56萬財物囚18月

藝人張栢芝的印傭涉於去年六月完成其僱佣合約當天，被張的梁姓助理發現她偷取了屬於張的手袋，鞋及珠寶首飾等總值約五十六萬財物，當中包括一個價值約十萬元的手袋及一顆約十萬元的鑽石，梁其後報警處理，印傭於警誡下承認犯案。被告Rospeni（三十歲）昨日在區域法院承認一項盜竊罪，被判囚十八個月。



辯方求情時指，被告生於貧苦家庭，加上其兄在印尼因交通事故而急需借款四萬元，惟被告收入僅得四千元。辯方又指，張栢芝因經常不在家，物品「周圍放」，故引起被告貪念，繼而犯案，被偷竊的二十八樣物品亦全部交回，張栢芝並沒有任何損失。