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﻿阿伯七萬新鈔被搶 市民追200米擒賊

2017-01-19 列印
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        農曆新年將至，市民換新鈔過年提防盜賊！一名七十二歲姓梁男子，昨晨十一時許，在葵涌石宜路一間銀行兌換六萬九千港元新鈔放入一個袋中。當途至附近社區會堂對開時，疑遭獨行賊窺見提款，從後搶走其載現金的袋逃走。

        事主尾隨高呼，驚動一名休班警員及兩名熱心市民協助追捕，三人追了二百米成功將涉案四十二歲姓周賊人截停，並按地上制服（見圖）。警員接報到場在疑人身上除起回事主現款外，還檢獲一張他人身份證，以涉嫌搶劫及管有虛假文書拘捕，事主幸保不失。劫案中休班警員與疑人糾纏時受傷，事後獲送院。
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