﻿招聘展近30企業參與

紐約地產大亨特朗普明日宣誓就任美國第四十五任總統，雖面對多宗性騷擾指控，但他一直否認事件。二○一六年曾控告特朗普性騷擾的《飛黃騰達》前參賽者塞沃斯，不滿對方指稱她揑造事情，決定入稟控告特朗普誹謗。 由特朗普參加共和黨初選到黨選，他不尊重女性言行一直不絕於耳，更有逾十名女性現身指控遭他性騷擾，但無人對其採取法律行動。四十二歲的塞沃斯去年曾指控，○七年她與特朗普見面討論安排工作機會時，對方用身體壓着她，並觸摸其私處，甚至提出性要求，而她則奮力反抗。 特朗普事後否認該指控，批評塞沃斯為揚名或利益，揑造事實。塞沃斯去年底要求特朗普收回有關言論，惟對方不予理會。 塞沃斯周二決...

2017-01-19