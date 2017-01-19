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﻿招聘展近30企業參與

2017-01-19 列印
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　　農曆新年過後是轉工旺季，《JobMarket求職廣場》昨日在佐敦一間酒店舉行「新機遇招聘展」，近三十間企業招聘大量職位，涵蓋零售、餐飲、金融等熱門行業，同時亦設實用講座，講解求職心得。Drake International的管理顧問冼小姐指，面試前宜熟讀相關行業的新聞及工作內容，求職者在面試最後提問階段，不要只問人工或晉升前景，以免令未來僱主感到求職者欠工作熱誠。
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