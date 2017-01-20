﻿全球華人關注 劉德華恐傷脊骨休養三月

劉德華周二在泰國拍攝廣告期間墮馬並遭踩中腰背，除早前稱盆骨撕裂，昨天有消息指他傷及脊骨，最少休養三個月，事件引起全球華人關注！曾與劉德華合作多次的導演杜琪峯昨晚透露，向華仔公司打聽過，得知他沒有大礙，請大家不用擔心。華仔歌迷會昨晚公佈取消年初二的團拜活動。



劉德華在泰國拍廣告受傷的消息在前晚傳出後，引起極大關注，目前他入住養和醫院，大批記者在醫院門外守候消息，惟未有華仔公司的人士交代。有消息指，劉德華除盆骨撕裂，又傷及脊骨，傷口很痛，須服止痛藥和留院觀察，最少要休養三個月，待傷口瘉合再接受物理治療，會謝絕探訪；醫生診斷後認為毋須開刀，不過劉德華不想打石膏，希望出院後看跌打醫生。



初二團拜取消



導演杜琪峯昨晚出席寰宇集團三十周年晚宴，向華仔公司打探華仔情況，他指華仔受傷，一定會痛，但得知他沒有大礙，大家不用擔心。



不過，華仔暫時不能公開活動，歌迷會「華仔天地」昨晚公佈取消一月二十九日初二的團拜，「感謝您們四方八面向華仔送來的關切問候，很多很多很多很多家人都跟我們說，寧願不參加初二的團拜，都熱切希望華仔好好休息！為免您們擔心，華仔都聽您們的！這次新春，雖然未能一起慶祝，但一如以往，家人同心，遙遙祝福，那有距離！」



劉德華是「四大天王」之一，流行曲和影視作品紅遍中港台，其受傷消息傳出後，網民紛紛關注，各新聞網即時新聞點擊率飆升。各地歌迷和影迷在「華仔天地」官網留言逾三千則，為劉德華打氣，祝願他及早康復，亦有人透露聞得劉德華受傷後一度落淚，幸而毋須開刀。



「華仔天地」粉絲留言打氣



劉德華周二在泰國拍攝廣告片時出意外，「從馬背上摔了下來，造成盆骨有撕裂傷。」官網「華仔天地」表示他獲妥善照顧：「我一切平安，請大家不用擔心，謝謝大家的祝福。」



他前晚即時乘醫療專機回港，數十傳媒迅即趕往赤鱲角機場，警方和機管局人員維持秩序，醫療專車抵達後，工作人員組成人鏈通道護送劉德華的擔架牀進入醫院。經過二十四小時，華仔公司尚未向傳媒詳細講述他的傷勢情況。



香港執業脊醫協會主席朱君璞表示，盆骨與脊椎相連，如醫生診斷後確定毋須開刀，相信劉德華的傷勢未算嚴重，不過由於脊椎附近有大量神經線，控制下肢活動及大小二便，因此傷勢嚴重者可能影響下肢活動能力，甚至失禁。他續指，目前劉德華急切需要休養，日後須視乎肌肉力量、神經反射，及有否出現錯位，決定治療與康復的步驟。