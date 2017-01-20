﻿專機團隊送返港 成本至少30萬

劉德華墮馬受傷後，隨即由醫療專機由泰國接回香港治療，保險界人士估計，單是專機專人護送回港，成本至少三十萬元。保險業人士透露，影星、表演家工作屬高風險，多購買大額醫療保險，應付緊急回港、手術及康復的開支。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，醫療專機每次出動須邀交機場停泊費，加上隨機醫療團隊的費用，至少花費三十萬元，如旅程較長，醫療團隊人數較多，費用更高。



他續指影星、表演家工作受傷風險高，拍戲好多時涉及動作甚至爆炸場面；他們多屬自僱人士，一般醫療保險和勞工保險均不適合，一般會購買個人意外保險及大額的醫療保險，保險公司亦會透過再保險減輕風險。



至於休養期間可能損失工作機會，羅少雄指部份保單可提供住院收入保障，不過數額不會太大，例如每日住院有一千元，亦會設有上限。