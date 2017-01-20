﻿「不希望再聽到有人說要移民」 曾俊華參選盼港休養生息

前財政司司長曾俊華昨天宣佈參選特首，他以「信任、團結、希望」為參選三大理念，自述自己十四歲移民美國，感受過移民的辛酸，近年有港人想移民，曾俊華說：「不希望再聽到有人說要移民」，因此宣佈參選，希望建設信心，團結社會，重燃希望，讓全港休養生息。



曾俊華在記者會上回憶自己十四歲移民美國，三十四年前回流，今天移民又成為香港的話題，「聽到這些故事，我非常難過」，令他反思「可以做些甚麼」。他指「移民的辛酸，我早就領會過」，「不希望再聽到有人說要移民」，因此「懷着最嚴肅、最謙卑的心情，帶着比我三十四年前回港更加大的決心」宣佈參選。



重提移民辛酸史



他指：「香港可以更好，可惜目前有種種阻礙香港發展的負能量，例如一些非友即敵的心態，一些非黑即白的主張，深深地割裂了我們的社會」，他以「信任」、「團結」、「希望」作參選三大信念，指香港「最急切的就是要建立信任、團結社會、重燃希望」。他表示，目前最重要是贏回港人信心，讓全港休養生息。



他引用唐代詩人杜甫「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」的詩句，是他「真誠的心願」。他提到，梁振英的房屋政策「大方向是對的」，他會「繼續造地，繼續起樓」，但同時顧及自然環境及歷史風物，因「如果沒有了郊野，沒有了讓香港人引以為傲的青山綠水，我們的生活就不可能完整」。



他提到「愛國愛港」，指「香港可以變得更好，正是因為我們背後擁有一個正在迎接偉大民族復興的祖國」，又批評港獨「是非不分」，「根本不曉得香港是甚麼，因為中國從來就是港人身份認同的核心」。



不猜測遲批辭職意圖



被問到與另一名候選人林鄭月娥相比，他的選情低落，他回應「自己不感到低落」，又指不猜測中央批准辭職時間長短的意圖及訊息。至於提名票，他目前一張提名票都未有，「今日先開始，好努力去搵」，會爭取不同光譜人士的支持。



他公開競選團隊，競選辦主任為前公務員事務局常任秘書長黎高穎怡，助選團包括前食物及衞生局前常任秘書長李淑儀、其前政助羅永聰、民主思路袁彌昌，而其子曾雕龍及其妻黃蓮華亦有出席記者會。