﻿自幼習武 笑言自己「幾打得」

曾俊華在記者會上表現幽默一面，習武和玩劍擊的他笑言，自己「幾打得」。他早年接受過通波仔手術，被問到其身體狀況是否適合參選，他笑言：「打番場交就知」。但他「蝦碌」叫錯「競選辦主任」為「特首辦主任」，引起記者爆笑。



指林鄭好認真好努力



另一名候選人林鄭月娥外號「好打得」，曾俊華在發表參選宣言指「我自小習武，都『幾打得』」，引來笑聲。他指：「中國功夫講究的不是以力制勝，而是武德，是節制，是『能容人處且容人』」，現時香港需要的是這種胸懷。他被問到與林鄭的不同，他指與林鄭是多年同事，形容對方是「好認真好努力的公務員」，大家難以比較，但認為自己的優點在於肯聆聽不同聲音。被問到競選團隊時，他錯叫自己的「競選辦主任」為「特首辦主任」，被糾正時尷尬一笑。