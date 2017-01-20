﻿多年估錯收支 民意有起有跌 「薯片叔叔」擅長幽默包裝

外號「薯片叔叔」的曾俊華，早年隨家人移民美國，大學畢業後，曾從事教育工作，直至在哈佛大學攻讀碩士課程時結識前特首曾蔭權，從此開啟三十四年從政之路，仕途一帆風順，是回歸後任期最長「財爺」，任內其民意有起有跌，有人批評他估錯收支，令庫房水浸，近年他經常在社交媒體上發文，透過幽默感及親民形象，贏得不少民心。本報記者



現年六十五歲的曾俊華，生於香港，在喇沙書院完成小學及中一後，一九六五年隨家人移民美國。他曾在電台節目剖白自己年輕時常在唐人街遊蕩、惹事生非，轉捩點是經歷到朋友在童黨活動中受槍傷致癱瘓而自殺，領悟到要發憤讀書，成功考入名牌大學麻省理工學院建築系，畢業後他任職建築師，以及從事教育工作。



從美國回流香港的契機為八一年，他在哈佛大學攻讀公共行政碩士期間，結識了前行政長官曾蔭權，獲鼓勵於翌年回港投考政務局，正式加入政府，先後調任多個部門工作，在一九九五年至九七年出任前港督彭定康的私人秘書。



最誇張估錯千億 庫房水浸



回歸後曾俊華仕途扶搖直上，出任過香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長、海關關長、規劃地政局局長等，在曾蔭權任特首後，曾俊華出任其特首辦主任，於○七年他官至財政司司長，一做九年，是回歸以來任期最長的財爺。



他任財政司司長期間，不時受批評，包括其主張堅守謹慎理財的原則，被人指估錯數，最誇張一次估錯超過一千億元，令庫房水浸，而在一一年發表預算案，建議向市民的強積金戶口注入六千港元引起公眾爭議，民望急跌，甚至有人上台要求他落台。他曾心臟病發，需要接受「通波仔」手術，外界關注其健康狀況。



曾俊華近年常常展示幽默感，挽回不少民望，例如一三年落區諮詢被擲雞蛋，他打趣回應:「醫生叫我唔好食咁多蛋」，又在一五年世界盃外圍賽中，入場支持香港足球隊，備受網民讚賞。



他積極與網民交流，在網誌上多次分享其「武功」，包括西洋劍、白眉、洪拳等，而在其社交網站中亦時常分享日常生活如：到冬菇亭品嚐「男人的浪漫」（豆腐火腩飯）等，確立親民形象。