﻿梁振英稱棕地有用途 可考慮發展郊野公園邊陲

特首梁振英前日發表任內最後一份《施政報告》，他昨早出席電台聯播節目，不少聽眾就房屋問題發表意見。梁振英重申，香港應多管齊下覓地建屋，又指自己中學時期喜愛遠足，認同要珍惜郊野公園用地，但亦應考慮開發生態價值較低的郊野公園邊陲土地，興建數以萬計的公營房屋單位。



不少聽眾昨早致電電台，大吐苦水。有自稱手持百萬儲蓄的中產指「買不起私樓」，亦有市民埋怨租金不斷上升，生活壓力大。梁振英明言，長遠解決房屋問題應增加土地供應，政府要多管齊下覓地建屋，包括發展棕地、填海等。他說，現時棕地雖有不同的用途，但不代表政府拒絕解決，並指橫洲公屋項目便是例子。



應珍惜郊野公園



他續說，自己中學時期熱愛遠足，是一名「行山發燒友」，形容郊野公園是「社會資產」，應要珍惜，但認為可加入高保育價值土地，將接近市區邊陲、保育價值較低的郊野公園地用地改劃，供應數以萬計的資助房屋單位。



他又指，邊陲的郊野公園土地不用納稅人補貼，只需基建和上蓋建設費用，便可以成本價出售，興建單位的費用比居屋還要便宜，希望社會探討。



有聽眾質疑，為何不先開發粉嶺高爾夫球場建屋，梁振英解釋，有關土地現為康樂用地，育有大量樹木，若要改為興建住宅便需大量斬樹。



被問到落實空置稅及舊區重建時，他認為本港住宅空置率偏低，而舊樓已所剩無幾，兩者均對增加單位供應幫助不大。



總結任期時，梁振英為政改無法獲得通過致歉，並說很希望香港終有一日，能有具競爭的選舉，「發展成建制派一個（候選人），非建制派一個（候選人），而非建制參加選舉才有機會勝出，同時在勝出後有機會被中央任命。」