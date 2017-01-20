﻿籲議員就房屋議題勿議而不決

特首梁振英昨在《施政報告》答問會上表示，自己在旺角花園街（圖）大火後，曾探望一戶居於劏房的單親家庭，當時該名母親指晚上聽到救護車聲，便會驚醒及抱著女兒衝到街上。他指，知悉該對母女最近已上樓，並表示「比中六合彩更好」，因此希望議員不要再拖延時間，不要能議而不決，阻礙社會發展。



另外，梁振英前日表示，自己無領取上屆政府派發的六千元現金。不過，他昨早澄清，有朋友傳訊息提醒他，已將該六千元捐出，並說：「說明筆錢唔應該畀我，唔應該入我個袋。」被問及時任財政司司長曾俊華應否屈服於壓力，全民派發六千元時，他沒正面回應，笑說只會表達自己的取態。