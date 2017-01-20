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﻿劉小麗被逐釀混亂 答問會腰斬

2017-01-20 列印
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　　立法會昨早舉行《施政報告》答問會，非建制派議員劉小麗發問時，質疑特首梁振英未有推動全民退休保障，並以手機播放了一段錄音，向當時仍在參與競選特首的梁振英「翻舊帳」，錄音中的梁說：「全民退休保障，唔駛轟轟烈烈，要認認真真……」立法會主席梁君彥以劉小麗行為不檢為由，將她驅逐離場（圖），其後梁君彥以議會秩序未恢愎為由宣佈休會，也是歷來首次《施政報告》答問會以腰斬收場。

　　梁君彥解釋，議員須親口引述他人言論。劉小麗則強調，其播放的錄音與其發問內容有關，對被驅逐離場表示遺憾。

　　
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