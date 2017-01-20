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﻿網媒外洩施政報告 特首辦跟進

2017-01-20 列印
　　梁振英前日宣讀《施政報告》，屬政府機密文件的《施政報告》電子版全文，疑於前一晚外洩。有網媒疑在Telegram頻道取得文件，並於梁振英仍在宣讀前段的民生政策等時，已將全文上載到網上。特首辦指正跟進事件。

　　以往特首在立法會宣讀《施政報告》時，政府網站會逐段上載，全文要待特首宣讀完畢後才能取得。不過，《香港獨立媒體網》、《立場新聞》等網媒於前日中午十二時前，已率先上載全文。據悉，特首宣讀《施政報告》前一晚，已有人取得全文電子版。
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