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﻿美股中段跌26點

2017-01-20 列印
  美國周四股市走軟，杜指中段報一九七七八點，跌二十六點；納指則報五五五四點，跌一點五二。滙控美國預託證券價格中段見六十四點八港元，升零點一港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點三六港元，跌零點○九港元。紐約期油則報每桶五十一點四八美元，升零點四美元。
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