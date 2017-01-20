曾哽咽形容覓地「粒粒皆辛苦」的特首梁振英，在其任內最後一份《施政報告》中，就開拓土地提出「可加可減」建議，在生態價值不高的郊野公園發展公營房屋或興建老人院，此舉令郊野公園面積縮少，當局會把其他具高生態價值之地列作新郊野公園，以作補償。據報道，這只是一項原則性建議，目的是引起公眾討論，政府暫時未有計劃展開詳細諮詢。 本港房屋需求緊張，政府覓地舉步維艱，樓價高、上車難、貴租金，市民不滿房屋供不應求，已成最嚴峻的民生問題。政府致力覓地，但市區人煙稠密，插針不入，郊野佔香港土地總面積的四成，是住宅用地總面積的六倍，尋覓土地來源，郊野公園自然成為目標。 公眾是否願意犧牲青山綠水，紓緩...

2017-01-20