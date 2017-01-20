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﻿名畫《屋子》估價1.1億

2017-01-20 列印
新華社
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　　拍賣行佳士得正在舉行名畫巡迴展，展現多幅印象派及現代藝術與戰後及當代藝術精品，圖為保羅‧高更的作品《屋子》，估價一千五百萬至二千萬美元（一億一千七百萬至一億五千五萬港元），展品將在二月底至三月初在倫敦的拍賣會亮相。
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