﻿獲頒榮譽勳章 不知誰人提名自己

為深圳東海花園君豪閣建築及設計的何周禮，在一一年十月廿九日頒授典禮當日獲頒發榮譽勳章，何供稱不知誰提名他，又強調「曾生從來無講過因為我幫手而授勳」，而且同期不止他以建築師身份獲獎，建築師嚴迅奇也獲銅紫荊星章，現任行政長官、當時為行會召集人的梁振英，也獲頒發最高榮譽大紫荊勳章。



辯方昨展示何周禮公司網頁，確認在授勳之前，早在○三年至一○年何周禮已橫掃包括美國、杜拜、亞太區及本地的建築設計獎項，○八年成為職業訓練局的榮譽院士，多次協助政府及非牟利機構的設計工作，而青協總幹事王䓪鳴及一些議員都對他有好評價。



一一年七月一日刊憲何周禮獲發榮譽勳章時，何坦言，不知道行政長官擁有最終批核的權力，經禮賓處電話及文件，才得悉十月廿九日會有授勳典禮，曾蔭權夫婦也會出席。