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﻿貨品宣揚港獨　青政年宵檔被取消

2017-01-20 列印
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　　維園年宵攤檔將於周日（二十二日）正式開幕，食環署近日以香港民族黨及青年新政所投得攤檔宣揚港獨，可能引起公眾安全問題為由而終止合約。

  食物及衞生局局長高永文昨回應事件，指經相關部門評估後，認為政黨有鼓吹港獨，相信在年宵會影響公眾秩序機會非常大，為保障市民安全，被迫決定取消與他們的合作。

　　青年新政梁頌恆昨日回應時指，他們要售賣的貨物還未有定案，反問食環署為何能像「先知」一樣，知道他們會售賣宣揚港獨的產品​。他昨日展示部份產品​，包括印有「Monday Blue」的布袋，及印有「仲未畢業？拍拖未呀？」的T恤等，批評署方政治打壓，並表示會去信署方，要求給予合理交代。
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