﻿港產文物修復員 培訓需時十年 故宮藏品須交內地專家

故宮文化博物館落戶西九文化區近日掀起爭議，而博物館開設初期，將有近千件包括國家一級文物在內的展品將長借予香港，展品修復的人才培訓亦引起關注。現時本港文物保育專家以建築範疇為主，有學者直言，若從本地大學培訓文物修復人員，估計需時十年，業界估計故宮文物無可避免需交由北京專家負責，本港長遠須力谷相關人才「壓場」。



港大建築文物保護課程主任李浩然指，現時香港約有二十至三十人受聘於康文署的文物修復組，他們輪換到政府屬下的文化或歷史博物館實驗室，檢視文物的保存狀況。這班修復員均為化學系出身，並於內地或外國修讀文物修復課程，但本港並無大學開辦有關學科，故本地修復人才長遠未必足夠。



本地人才集中建築範疇



港大現為本港唯一一間開辦建築文物保護課程的院校，惟李浩然坦言，該校過往培訓的保育專才大多為建築師、測量師或工程師出身，學生熟悉建築修復程序，但不懂處理故宮文物，而將來西九文化區落成後，加上故宮館，或需增聘二十位文物復修員。



有見及此，李浩然計劃五年後推出文物修復碩士課程，並早於三年前已着手籌備修復實驗室，添置多部科學分析儀器，如立體顯微鏡、色譜分析儀等，日後將加強學生分析文物的物料及成份等「近乎考古」的精密化驗技術，「我們要等十年才『谷』到首批專業人士，初時過渡期的人手一定不夠。」



資深古董商吳千帆指出，故宮文物屬國寶級，必須由專項的修復師處理，「銅器、瓷器及書畫都有截然不同的保護方式，高水平的修復師也只擁有單項專長」，故他相信本港未來或需要將修復工作外判。



有外國博物館策展經驗的浸大視覺藝術院助理教授丁穎茵舉例，涉及布料的故宮文物，如清宮服飾等，對光尤其敏感，故展場佈置一定要暗，否則文物因吸收太多光線而褪色，將難以復修。她又指，鼻煙壺等瓷器玻璃的展品，光與濕度對其影響不大，反而隨時因觸碰多而崩碎，需預先作震動測試，了解小型文物每隔一段時間的移動幅度，避免墮地損壞。



文物保養成本高昂



中大文化管理碩士課程主任何慶基認同，本地文物修復員不多，短期內可能要從外地邀請專家協助。惟他擔心西九文化區財力不足，新館將承包多項高額支出，「牽涉故宮文物，其成本一定比當代或現代藝術品貴，整筆款項必然是天文數字。」