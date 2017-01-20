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﻿警搗武器庫拘黑幫小頭目

2017-01-20 列印
■行動中拘捕一名有黑幫背景男子。
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　　警方反黑探員根據線報調查後鎖定目標，昨日在大埔一個劏房單位拘捕一名有黑幫背景男子，檢獲一批利刀等攻擊性武器，將被捕男子及證物帶署進一步調查。

　　大埔警區反黑探員早前接獲線報，懷疑同秀坊二號一個劏房單位有人藏有大批攻擊性武器，懷疑準備與敵對幫派廝殺使用。探員經深入調查後，昨午約一時，突擊搜查該可疑劏房單位，在單位內檢獲兩枝鐵通、一把西瓜刀及一把牛肉刀，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕單位內一名二十三歲姓黃男子。

　　警方相信，被捕男子報稱無業，疑有三合會背景，活躍於大埔區，為一名小頭目，昨晚仍將其扣留；並檢驗及調查檢獲武器是否與其他刑事案有關。
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