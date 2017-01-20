 Advertisement
  • 2017年1月20日 星期五
  • 21º
  • 56%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 港聞

﻿港式美食票選 發掘隱世小店

2017-01-20 列印
Previous Next

　　蛋撻、奶茶、西多士等平民美食深入民心，有商場管理公司早前舉辦「香港特色美食」選舉，三千名市民、美食博客及食家，憑即場試食選出市民最愛心水食店，其中蛋撻組和奶茶組，分別由「蛋撻王」（樂富分店）及位於九龍城的順興茶餐廳奪得金獎。

　　活動旨在推廣本地特色美食及發掘隱世美食小店，今屆活動收到逾二百個心水食店提名，經過一輪比併，最終八個組別，包括雲吞、魚蛋燒賣、豆腐花、燒味、牛腩、港式奶茶、蛋撻及西多士，合共有二十四間食店進入決賽，爭奪各組內的金、銀、銅獎。

　　其中的「蛋撻組」，金銀銅獎得獎食店，依次為蛋撻王（樂富）、成發餐廳（彩雲）、翠華餐廳（東涌）；港式奶茶三甲，排名依次為順興茶餐廳（九龍城）、龍鳳冰室（天后）、蘭香閣（沙田）。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd