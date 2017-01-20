﻿截停過路車 收費數十元 「睇場員」為考牌車開路

俗稱「路試」的路面駕駛考試，被稱為考車牌的「死亡之試」，部份考場屬開放設計，容許外來車輛出入，以真實路面情況測試考生的臨場應變，不少人在這關「肥佬」。近年湧現一批「睇場員」主動指揮交通，確保考試期間無外來車輛駛入，事後向考生或教車師傅收取三十至四十元，部份屬集團式運作，有業內人士承認此舉有損考試公平性。



據《東周刊》報道，位於何文田的忠義街是其中一個開放式路試場地，考生要在兩條雙程行車線上考試，利用旁邊的公共泊車位考泊位及調頭技術，但附近正進行工程，經常有工程車路過考場，每次也有身穿反光衣的人員，着緊地揮手大叫：「唔好行住！」工程車司機無奈地聽從指示。不久，當考試車調頭駛走，該人員才舉手示意工程車繼續前行。



現場最少有兩、三名「睇場員」，其中一人的反光衣寫有「駕駛教師聯會」的字樣，他們沿着忠義街路上來回穿梭，當有考試車駛進，便上前了解其考試時間，再安排車輛停泊位置，以及為教車師傅掛上考試牌等。部份人員更會記錄考試次序，估計哪位考官負責，然後向教車師傅「通水」，有師傅得悉後向考生說：「佢（考官）畀分好嚴。」路試完成後，有師傅會主動向「睇場員」付錢，現場所見，大部份人付三十或四十元。



另一開放式路試考場坐落銅鑼灣掃桿埔，現場有三、四名「睇場員」輪流當值，有考生在教車師傅示意下，掏出幾十元直接遞給「睇場員」。有考生向記者承認，完成考試後，在師傅要求下向「睇場員」繳付幾十元，稱「都唔清楚點解要畀，不過幾十蚊啫，師傅叫到，咁就畀。」



有教車師傅指出，開放式考場的路面突發情況，考生容易失準「肥佬」，負責截停車輛營造有利環境的「睇場員」應運而生，更指這類業務存在已久，提高考生合格率。香港商用車輛駕駛教師協會主席鄭楚光認為，學生考牌，應該能夠應付任何路面情況，「唔應該有人幫手截車」。