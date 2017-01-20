﻿公正行驗樓 害群之馬「造數」亂寫報告 良莠不齊

專門檢測漏水等項目，自稱「公正行」的公司近年發展蓬勃，惟質素存疑，更有造假之嫌。有曾任公正行的員工爆料，公司為慳成本，專門聘請無相關資歷的年輕人幫客人驗樓，員工對各種儀器使用、物業損毀估值一概不知，往往「造數」了事，然而報告經過無上門檢查的工程師簽名後，一樣能成為呈堂證供，做法惹人詬病。有律師提醒市民應慎選公正行，否則報告容易被推翻，最後輸掉官司。



曾在公正行任職驗樓員的李先生（化名）坦言，自己大學所修讀的學科，與驗樓完全無關，對工作所用儀器、物業估值、撰寫報告的方法毫無認識，卻不斷替客人撰寫驗樓報告：「我們所有員工都無讀過工程，對外說是靠專業經驗工作，其實我們哪有經驗和專業？」



公司無提供儀器使用教學



他舉例，公司會給員工多款測滲水的儀器，如微波濕度掃描儀器，可在天花板上記錄多個位置的濕度，推測滲水源頭，但公司並無提供相關教學或訓練，而且公司為了「慳皮」，機器即使壞了，也不會維修或更換，員工只好即場「造數」，他亦不諱言，滲水源頭難找，全是靠估，天花板滴水就在報告上寫喉管漏水等，不管對錯，全歸咎樓上有問題。



另外，李先生還要撰寫物業損失評估，方法是走到附近的家具舖，尋找類似家具的售價，再隨意提高兩、三成價錢，「老闆叫我們寫報告，但我們根本不懂得寫，又無人教，就被迫隨便開價。」現時驗樓員寫完報告後，須交由工程師核實和簽署，不過李先生稱，工程師甚少到事發單位視察，只會在報告末頁簽名，完成後便可成為呈堂證供。



原來公正行敷衍了事的驗樓做法只是冰山一角，AR仲誠公證行負責人曾先生坦言，現時有不少自稱「公正行」的公司，實際上只是幫人驗樓的顧問工程公司，這些公司專門聘請只得二十多歲的年輕人幫業主驗樓，曾先生憶述兩年前更在法庭上發現，有工程師被揭發簽署報告前，並無到滲水單位查察，惟報告一樣被法官接納。他續說，不少新開辦的「公正行」，甚至會將物業損失誇大十倍，給客人高索償額的「假希望」，「三萬元的估價可以說成三十萬元，所以才吸引客人使用服務，不過上到法庭後被拆穿，則後果自負。」



大律師陸偉雄認同，這類不專業的驗樓及誇大損毀估值等不良手法，容易被法庭質疑，甚至推翻，市民一旦輸掉官司，除了要繳付雙方律師費外，還要就另外聘請專家重新估值而付費，故提醒市民慎選公正行服務。