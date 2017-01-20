﻿稱改善柏金遜腦退化 通電醫病掠水

通電能醫頑疾？一間保健機構聲稱自創「全身療效器」，能透過向人體輸電改善柏金遜等頑疾，《東周刊》多次出席其講座，直擊職員「洗腦三部曲」。衞生署證實，接獲市民投訴該機構的手法，並質疑提供「療法」的職員有否執業資格。



一間機構聲稱，該公司研發的「最新療法」可幫助柏金遜、腦退化及小腦萎縮等病人，該機構的網站更展示出旗下星級醫學團隊陣容，香港大學及中文大學多名教授「榜上有名」。



《東周刊》連日出席該公司於佐敦總部舉行的產品講座，參加者以中年人及長者為主，一名稱姓利的女職員甫開場，便大力推銷聲稱由該公司獨家首創的療法。及後一名聲稱中山醫科大學附屬醫院退休教授出場，並以普通話介紹「微生物電療法」的「神奇功效」，見在場人士聽到如癡如醉，便派發「迎新試用券」。



最後自稱該療法創辦人兼老闆的張俊現身，大呻六年前「研發成功」後屢被醫學界質疑無根據，更指該項研究剛於去年九月，有四十四個臨牀例子登上醫學雜誌，惟他未有交代登上甚麼的醫學雜誌。



講座完畢後職員把「全身療效器」拿出來，供不少長者光着腳「體驗」，利姓職員更落足嘴頭說：「優惠只限今日，功效咁神奇都只係賣四萬八千元，仲有九折，全家都啱用。」惟見一班長者高呼收費貴時，其便變招說：「可以上來做機，買套票，只收九百至二千多元，抵好多。」



衞生署發言人表示，早前接獲市民投訴該講座，已將案件轉交警方跟進，而該「全身療效器」亦未有向「自願醫療儀器行政管理制度」註冊，呼籲市民切勿貿然使用。另外，當日即場操作該儀器的人員是否持有專業資格也成疑。



醫學會會長蔡堅批評，該機構的說法毫無根據，醫學會已把個案轉交衞生署署長陳漢儀，促請署方徹底取締有晌午的醫藥廣告及產品。