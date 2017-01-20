﻿五玄學家算雞年運程 濠江博彩業食正財運

澳門賭收在過去數月止跌回升，令各界對濠江雞年前景充滿期望。《東周刊》請了五位玄學家，批算澳門運程，認為賭收上半年平穩，入秋後會步入豐收期。政治方面，雖然濠江政局穩定，但部份基建可能觸及流年財位及破財位，使財運流失；不少市民均想發新年財，有玄學家預測濠江股來年向好，股價在半年內最多升逾四成。



據《東周刊》報道，風水顧問館「星斗居」主持人劉志遠利用塔羅牌「維司康提」占卜，結果指澳門政府在雞年入秋後，所推出的政策會見到成效，社會安定，市民喜悅。由於這段時期正值立法會選舉，或影響運程走向，劉再抽一牌補充，結果是政通人和，更意味建制派候選人勝出機會較大。



六壬「一善壇」館主鄺法志指，濠江雞年運程反覆，喜中藏憂。他認為，港澳碼頭一帶為財位，但因旁邊的新城填海區及港珠澳大橋動工，震走不少財運。鄺師傅又指，澳門樓市將會升跌交替，非常反覆。他又分析立法會選舉形勢，指今年能言善道、外形出眾的年輕政客會有更大優勢，而當中生肖屬龍、馬及豬的運氣特別旺，而有關預測也可套用在各行各業。



永利人工湖拋錢吸財



另一玄學家吳佩孚認為，澳門經濟在雞年相當理想，濠江博彩業食正財運，而中央政府應會推出惠澳政策催谷澳門經濟。濠賭股方面，研究風水命理，綽號「沈大師」的沈振盈推算，博彩業有利，估計在半年內，全線濠賭股價可再上一層樓。



每逢新年，澳門賭場定必人頭湧湧，協助多間賭場及賭廳擺設風水局的司徒法正（圓圖）到路氹賭場區視察，指新賭場未及聚氣，推介到永利皇宮博彩。



他續指，永利皇宮人工湖中心有一條水龍，賭客可在湖邊等水龍升起後，將錢幣拋入湖中，取扯水吸財之意頭，然後從酒店北門入場，就較大機會小賭獲利。