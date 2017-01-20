﻿製短片轉型做電視 周世傑殺入茶餐廳

「青年新政」梁頌恆、游蕙禎宣誓風波引致人大釋法，惟組織前發言人周世傑早在戰友當選前已對政治意興闌珊，決定重投校園。周世傑痛定思痛後，近日與兩名友人合組公司進軍傳媒界，誓要透過茶餐廳的電視機闖出另一片天。



周世傑二○一五年與梁頌恆、游蕙禎等戰友合組「青年新政」推廣政見，同年以組織發言人身份參選區議員，孤軍空降中西區堅摩選區，力撼已連任兩屆的建制派議員，最後以千餘票力差飲恨落敗，到去年二月他退出青政，淡出政治舞台，回復平凡大專生身份。



據《東周刊》報道， 周世傑近日與兩名友合組公司進軍傳媒界，成立餐廳電視台「LifeTV」，並擔任公司總裁。他指，食飯時「煲劇」曾是港人主要娛樂，惟他與其他港人一樣，因工作繁忙甚少在家用膳，但茶餐廳未知是否擔心食客只顧「煲劇」不願離開，電視往往只播放新聞節目。他遂萌起為茶餐廳度身訂造電視短片的意念。



三人埋班後，四出見客尋找資金、邀請餐廳加盟，為吸引餐廳加盟不惜投資逾千萬元，向餐廳送上電視機、上網軟硬件，他們的傻勁更打動一名從事工程硬件生意的投資者落實注資。



「LifeTV」將於下月開台，至今有六十間餐廳落實合作，當中更不乏連鎖店。周世傑表示，投資者無設定回本期，但他已設定目標，期望首季合作餐廳數量可累積至四百五十間，公司在兩年內上軌道。



曾創辦本土政治組織、參加區選，他直言，傾生意時難被人用「黃色眼鏡」看待，但慶幸不少生意人比較包容，即使雙方政見不合，亦支持其生意。



