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﻿以漢攜伸縮警棍上機被捕

2017-01-20 列印
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　　一名三十三歲以色列男子，前晚近七時打算經香港國際機場飛往外地，在安全檢查期間，保安人員發現其手提行李中有異樣，打開檢查時，發現一枝長約九吋的伸縮警棍（見圖），保安見狀連忙報警求助。經初步調查後，警方以涉嫌攜帶違禁物品將該名男子拘捕。警方經調查後，將落案落案控告他一項攜帶違禁物品罪，案件昨日於西九龍裁判法院提堂。

　　案件交機場警區刑事調查隊第二隊跟進。警方呼籲遊客，切勿攜帶任何違禁物品。如任何人攜帶伸縮警棍等違禁物品抵達或離開香港，又或在香港過境，均屬違法行為。
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