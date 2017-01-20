﻿產品來源定成敗 浸大年宵兵團自製招股書融資

農曆年宵市場即將開鑼，有累積多年擺年宵經驗的大學生，由最初自掏腰包進行實貨買賣，發展到透過集資來擴充業務。浸會大學今年派出四隊年宵兵團，早在兩個月前已自製招股書，向校內師生融資，其中一隊更以八厘高息作招徠，他們又以低成本搜購時令產品，同時兼售能夠保本的大路貨色，並且在網上預售，擴大銷售時間和渠道。



新一期《東周刊》報道，成立了四十七年的浸會大學商合學會，是一個作為商界與學生之間橋樑的校內組織，專門招攬不同學系學生，透過舉辦不同類型的商業活動，讓成員吸取各式各樣的營商經驗，其中一項是已舉辦七年的年宵攤檔。



集資過程學高階融資方式



「以往大學生搞年宵，大多是一班人自己夾錢，但商合學會在籌集資金方面，建議同學除了自掏腰包外，也要向其他人集資，在過程中學習更高階及複雜的融資方式。」去年有份參與搞年宵的殷予良透露，學會在過去的招股搞年宵活動中，賺多蝕少，最重要是得到寶貴的經驗，產品來源是其中一個成敗因素。



商合學會今年派出四隊年宵兵團，因應丁酉雞年而分別定名為「千雞變」、「雞球嘜」、「好得Chick」及「火箭雞臀」，在維園擺檔至年三十晚。其中「千雞變」團隊由二十名學生組成，主席Tim介紹今年的招股詳情，「每股一百蚊，但每人最多只可認購十股，以免出現單一大股東。學會成員屬於行動股東，而透過公開招股加入的師生，則是不用落手落腳參與的小股東。行動股東與小股東各佔一半股權，但在分派利潤時，行動股東佔七成，小股東佔三成。」



「千雞變」在兩個月前開始公開招股，目標是籌集四萬元，根據以往經驗，小股東平均可獲八厘息的回報，短短兩日已被全數認購。他們除了賣三個系列的雞造型毛公仔外，亦搜購一些桔和桃花造型的毛公仔等大路貨色，以保障生意收入。