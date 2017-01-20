﻿出入貨櫃碼頭 一牌多車共用 影子拖頭 違法搵食猖獗

貨櫃「影子車」違法搵食與日俱增，據業界透露，貨櫃車出入貨櫃碼頭取貨，每架車都要預先登記戶口及既定營運公司，部份行家為讓未經登記者可加入搵食，不惜「一牌多用」，一年隨時多賺六十萬元，大部份掛假牌的貨櫃車未有按年續牌及購買保險，主因是與中港貨櫃物流生意萎縮、公司周轉不靈及節省成本有關。



日前有貨櫃車司機被發現掛假牌入貨櫃碼頭取貨，涉事司機解釋，他因更換車牌來不及更改登記，故只好貼假車牌方便入倉。惟有業界透露，貨櫃車「借牌」出入貨櫃碼頭的違法情況愈來愈普遍。



物流及貨櫃車司機工會總幹事余國安直言，貨櫃車出現「掛假牌」情況，可節省逾萬元的牌費及保險費。他解釋，現時貨櫃車要出入貨櫃碼頭取貨，須先登記戶口及既定營運公司，若將一個登記車牌分予多部未經登記者的貨櫃車使用，即可多賺幾轉錢。他更透露大部份影子車未有付牌費及買保險：「部份行家因經營困難，周轉不靈，選擇不花錢續牌。加上向運輸署續牌之前，要先驗車，當中牽涉至少一萬至兩萬元的維修費，不少經營不善的貨櫃車公司連這筆錢也負擔不起。」



他續說，現時複印技術高明，連行車證上的暗花也可通過雷射技術成功複印，有時連警察也未必發現。「貨櫃碼頭一般只會查看貨櫃車的車牌及商業登記，並不會查看其行車證有否到期。」他強調，多了數架車出入碼頭取貨能賺到「大數目」，吸引更多業界鋌而走險。「以一架車一日運送四個貨櫃為例，每個櫃純利五百元，一架車一天的收入便有二千元，一年便多賺逾六十萬元。」



屢涉事故車 掛假牌慳保費



香港物流協會會長陳鏡治（圖）亦說，有車主或司機因為經常發生交通意外，頻頻向保險公司索償，導致保險公司加重保費甚至不肯承保，車主便須借用其他人的車牌及車輛。



有不願具名的貨運公司負責人坦言，因貨櫃車在貨櫃碼頭發生意外的情況並不常見，加上運輸過程相對短途，出事風險偏低，部份行家因而選擇「博懵」換假牌入貨倉取貨，及後再轉車「分貨」及「出貨」，節省成本。



據運輸署資料，現時貨櫃車牌費一年為四千六百九十四元，至於貨櫃碼頭的登記費大多由貨櫃物流公司墊支，業界普遍估算，總成本約近四萬元。全港司機大聯盟副主席姚貴不諱言，現時不論中港貨櫃物流生意，還是本地貨櫃業務都萎縮得很厲害，部份行家確實捉襟見肘，連牌費及保險也未必付得起，或因此「偷雞」一牌多用，目前續牌貨櫃車的數目大幅下跌，加上行業式微，貨運量減少五至六成，物流運輸公司及貨櫃車車主因經營困難，只好讓車掛假牌盡量多接生意。



物流公司負責人鄭會友則批評貨櫃碼頭的登記制度加重業界行政成本，拖慢行內經營效率，或因此令違規問題一直存在。不過，香港落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉相信，貨櫃車掛假牌屬刑事罪行，估計違規情況不多，認為業界無必要為區區數萬元承受坐監風險。