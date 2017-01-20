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﻿警搗淫窟拘九男女 檢武器毒品

2017-01-20 列印
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　　警方油尖特別職務隊在尖沙咀進行打擊賣淫活動，經調查及蒐證後，前晚約七時掩至金巴利道十六至二十號香檳大廈，搜查多個單位，拘捕一名二十五歲越南籍男子及一名二十九歲姓梁本地女子，以及拘捕七名持雙程證女子（見右圖），年齡由二十一至四十歲。

　　行動中警方在單位內檢獲一批大麻花及冰壼等毒品，以及三支水喉通及安全套等證物。被捕越南漢及姓梁女子涉嫌涉嫌串謀經營賣淫場所、藏有攻擊性武器、藏毒等被捕，其餘被捕雙程證女子涉嫌違反逗留條件被捕。警方相信已搗破一個由黑幫幕後操控的賣淫集團。
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