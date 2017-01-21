﻿數據存內地伺服器 美圖秀秀Android用戶 憂私隱外洩

爆紅改圖程式「美圖秀秀」近日新增「跨次元相機」，一秒美化個人照，吸引網友紛紛下載。科技網站報道，Android版的「跨次元相機」存在私隱外洩風險，程式會把用戶資料傳送予內地的伺服器，包括SIM卡國家編號、IP地址及GPS定位等。有專家認為，存取資料過多，呼籲網民下載時小心衡量。美圖公司就事件回應，公司尊重用戶私隱，沒有竊取用戶信息用於任何非法用途，限制員工接觸用戶資料。



被視為改圖神器的「美圖秀秀」，近日新推出「跨次元相機」功能，可將自拍照變成手繪畫風：有「天使之戀」、「童話萌主」及「人魚眼淚」等特效，讓相中人一秒變成美少女，吸引大批網民下載試玩。



不過，用戶下載程式時存在隱患。科技網站「Android Police」報道 ，有人聲稱成功攔截到「美圖秀秀」的網絡活動，確認該程式的Android版會連接到幾個內地IP地址；並指該程式利用「後門通道」把用戶資料傳送至內地伺服器。



用戶下載該程式時，會被要求開放二十三種權限，當中包括完整網絡存取、更改設定、實際位置、MAC地址和本地IP、SIM卡國家編號，及GPS定位等，甚至要求可在網絡接收資料，以及遙距控制功能，將手機內若干資料傳送到美圖官方進行分析。



專家倡用防毒軟件



資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，「跨次元相機」要求的權存多，包括SIM卡國家編號、IP地址、GPS定位等相對重要的資料，網民須小心。他指，用戶下載程式後，可在設定介面，停止程式存取某些用戶資料。



他又指，不少內地應用程式均會要求把資料傳送至內地的伺服器，不少程式亦要求過多權限，建議手機用戶下載防毒安全軟件，幫助攔截具「木馬病毒」及存取過多權限的程式。



美圖：沒有竊取用戶信息



對於程式被指存在風險，美圖公司發言人回應，集團一向尊重用戶私隱，並指出因中國市場無法使用Google Play，因此他們使用第三方和自己的統計系統，公司使用存取的數據來進行用戶數據統計，例如安裝次數，以及用戶活躍度。發言人又稱，存取MAC地址用作標識用戶設備；存取IP地址用作防止商業作弊；存取GPS定位則用作區分國家和地區，作為廣告系統的投放標準。發言人續指，沒有竊取用戶信息用於任何非法用途，亦有執行嚴格的訪問授權機制，限制員工接觸用戶資料。



私隱專員提醒巿民，在下載任何手機應用程式時，應注意查明私隱政策，了解程式會讀取哪些資料，如用戶對程式有懷疑，應移除可疑和不常用的應用程式。







