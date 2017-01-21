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﻿涂謹申跟風試玩 熟男變少男

2017-01-21 列印
■立法會議員涂謹申以及藝人蔡卓妍都試玩「跨次元相機」，並將美圖上載網站。
■用戶下載「跨次元相機」後，手機的MAC地址和本地IP、SIM卡國家編號，及GPS定位等都會被存取。
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　　「美圖秀秀」深受歡迎，連名人都愛玩。立法會議員涂謹申在社交網站上載了使用「跨次元相機」的自拍照，令其平日嚴肅的外表，變成微笑的少男，他幽默地表示：「唔係人人用都可以美圖！」他笑稱其臉色黑「連美白app都投降」。

　　涂謹申昨天上載利用「跨次元相機」修改後的少男照，網民留言：「即刻變脆卜卜18歲！」亦有網民幽默表示：「點解涂議員變咗BB？」亦有網民提醒涂謹申：「小心玩出禍！」

　　「美圖秀秀」亦吸引不少女星使用，內地藝人楊穎（Angelababy）是公司股東兼「首席顏值官」，藝人蔡卓妍日前亦在instagram上載使用「美圖」後的相片，留言:「太完美……如果天生係咁，簡直無懈可擊！」奧斯卡影后Brie Larson日前亦在instagram上載自己「美圖」後手繪風的自拍照。
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